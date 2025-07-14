Sinopsis Arab Maklum 3 Episode 7: Cinta Beda Iman Aseng dan Maysarah

Sinopsis Arab Maklum 3: Girl from Dubai Episode 7 bercerita tentang gejolak batin Aseng yang tengah tenggelam dalam euforia cinta.

Setelah bermimpi indah tentang pernikahan dengan Maysarah, Aseng yakin betul bahwa dia dan perempuan tersebut memang ditakdirkan untuk bersama. Namun sayang, kenyataan tak seindah mimpi.

Persaingan antara Aseng dan Burhan semakin memanas. Kedua pria ini saling sikut demi mendapatkan perhatian dari Maysarah, membuat situasi di lingkungan kantor semakin panas dan penuh drama.

Teman-teman sekantor pun ikut terseret dalam pusaran kisah cinta yang makin absurd dan rumit tersebut. Di tengah harapannya yang membuncah, Aseng dihadapkan pada tamparan kenyataan.

Seorang teman lama yang merupakan seorang pendeta mengingatkan Aseng tentang jurang keyakinan yang

membentang antara dirinya dan Maysarah. Nasihat itu membuat Aseng sadar.