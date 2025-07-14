Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Arab Maklum 3 Episode 7: Cinta Beda Iman Aseng dan Maysarah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:05 WIB
Sinopsis Arab Maklum 3 Episode 7: Cinta Beda Iman Aseng dan Maysarah
Sinopsis Arab Maklum 3 Episode 7: Cinta Beda Iman antara Aseng dan Maysarah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Sinopsis Arab Maklum 3: Girl from Dubai Episode 7 bercerita tentang gejolak batin Aseng yang tengah tenggelam dalam euforia cinta. 

Setelah bermimpi indah tentang pernikahan dengan Maysarah, Aseng yakin betul bahwa dia dan perempuan tersebut memang ditakdirkan untuk bersama. Namun sayang, kenyataan tak seindah mimpi. 

Persaingan antara Aseng dan Burhan semakin memanas. Kedua pria ini saling sikut demi mendapatkan perhatian dari Maysarah, membuat situasi di lingkungan kantor semakin panas dan penuh drama. 

Teman-teman sekantor pun ikut terseret dalam pusaran kisah cinta yang makin absurd dan rumit tersebut. Di tengah harapannya yang membuncah, Aseng dihadapkan pada tamparan kenyataan. 

Seorang teman lama yang merupakan seorang pendeta mengingatkan Aseng tentang jurang keyakinan yang
membentang antara dirinya dan Maysarah. Nasihat itu membuat Aseng sadar.

Halaman:
1 2
