Syifa Hadju Unboxing Kado dari El Rumi, Nilainya Ratusan Juta!

Selebritis Syifa Hadju baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada Minggu (13/7/2025). Kekasih El Rumi ini pun begitu berbahagia mendapat banyak ucapan manis dari netizen hingga orang terkasih.

Di momen ulang tahunnya, Syifa pun mendapat pesan manis sekaligus hadiah spesial dari El Rumi. Tak tanggung-tanggung, Anak Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini memberikan kado gelang mewah dari brand luxury ternama, Hermes.

Momen Syifa mendapat kado mewah dari El ini diunggah akun TikTok, @forcabinaw. Nampak Syifa begitu bahagia sekaligus syok saat membuka kado tersebut.

Kado tersebut dibungkus dalam kotak kecil berwarna oranye khas brand Hermes. Gelang ini dikemas dengan cantik sebelum dibuka oleh Syifa.

Gelang seri Croisiere Double Tour Bracelet ini memiliki warna krem dengan bahan leather-nya yang mewah dan elegan. Tak tanggung-tanggung, gelang Hermes ini dibanderol mencapai Rp13 jutaan.

Tak cuma gelang mewah, El rupanya memberikan kado kedua untuk Syifa Hadju. Dari akun TikTok, @elrumisyifahadjuu_, nampak ia memberikan tas mewah dari brand ternama Chanel dan membuat Syifa begitu terharu bahagia.

Terlihat raut wajah artis cantik itu terpancar mengetahui kado spesial yang diberikan El untuk dirinya.

Menurut pantauan iNews Media Group, tas mewah yang diberikan El Rumi pada Syifa ialah Chanel seri The Chanel 25 Handbag dengan warna krem yang mewah. Tas tersebut juga baru-baru ini dipakai oleh musisi Jennie BLACKPINK.