Ahmad Dhani Ungkap Alasan El Rumi Ogah Gelar Ngunduh Mantu

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise menggelar ngunduh Mantu bernuansa adat Jawa dilangsungkan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, yang terlihat mewah. Tak ingin seperti sang kakak, El Rumi justru ingin yang lebih sederhana.

Ahmad Dhani blakblakan soal pandangan putranya, El Rumi, yang enggan menggelar prosesi Ngunduh Mantu seperti sang kakak, Al Ghazali. Menurut Dhani, El merasa acara seperti itu terlalu rumit karena melibatkan banyak unsur adat Jawa.

“El Rumi enggak mau ada acara Ngunduh Mantu kayak gini. Katanya ribet, karena kan ada adat Jawa, tari-tarian, gamelan, segala macam,” ujar Ahmad Dhani dalam kanal YouTube Intens, dikutip Minggu (22/6/2025).

Ahmad Dhani Ungkap Alasan El Rumi Ogah Gelar Ngunduh Mantu (Foto: IG El Rumi)

Tak hanya El, adik bungsunya, Dul Jaelani, juga ternyata memiliki pandangan berbeda soal konsep pernikahan. Pentolan Dewa 19 itu menyebut Dul justru ingin menggelar pernikahan yang lebih sederhana dan religius.

“Kalau Dul malah katanya penginnya di masjid aja,” lanjut Dhani.

Ahmad Dhani pun bersyukur dua putranya itu punya gaya berbeda dengan Al Ghazali. Ia membayangkan kerepotan jika harus menggelar resepsi besar-besaran seperti yang baru saja dilakukan untuk Al dan Alyssa.

“Alhamdulillah. Bayangin aja kalau El pengin gini juga, kan berabe ya,” ucap Dhani sambil tertawa.

Sebelumnya, momen hangat dan penuh canda terekam saat Dhani bertemu kekasih El Rumi, aktris cantik Syifa Hadju. Dalam video yang beredar di media sosial, Dhani sempat menyampaikan permintaan maaf karena kemungkinan tak bisa mengadakan resepsi mewah seperti milik Al dan Alyssa.

“Syifa,” sapa Dhani sembari tersenyum. “Maaf ya, nanti si El nggak mau beginian ya. Dia bilang tadi soalnya sama aku,” tambahnya.