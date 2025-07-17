Film Kitab Sijjin & Illiyyin, saat Dendam Menjelma Jadi Teror Nyata

Rapi Films bersama Sky Media, Rhaya Flicks, Legacy Pictures, dan Narasi Semesta akan kembali mewarnai bioskop tanah air dengan film horor terbarunya berjudul Kitab Sijjin & Illiyyin, yang tayang tanggal 17 Juli 2025. Disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, film ini hadir dengan adegan-adegan ciamik yang dijamin membuat bulu kuduk penonton merinding setelah menyaksikannya.

Sederet pemain yang akan tampil dalam film ini antara lain Yunita Siregar, Dinda Kanyadewi, Kawai Labiba, Tarra Budiman, Sulthan Hamonangan, Nai Djenar Maisa Ayu, dan David Chalik.

Sesuai dengan judulnya, film ini mengangkat kisah tentang dua kitab yang mencatat amal perbuatan orang durhaka dan orang berbakti serta saleh, yakni Sijjin dan Illiyyin. Berfokus pada kisah seorang perempuan yang tulus dan baik bernama Yuli (Yunita Siregar), namun dirinya berubah menjadi penuh dendam karena mendapatkan berbagai cobaan, yakni kehilangan rumah, ditinggal mati orang tua, dituduh anak selingkuhan, dan diperlakukan seperti pembantu oleh keluarga Ambar (Djenar Maesa Ayu).

Akibat amarah yang memuncak, Yuli akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang dukun. Yuli hendak membalaskan dendamnya dengan menggunakan ilmu hitam untuk menyantet keluarga Ambar yaitu Laras (Dinda Kanya Dewi), Rudi (Tarra Budiman), Dean (Sulthan Hamonangan), dan Tika (Kawai Labiba). Santet yang disarankan oleh sang dukun ternyata sangat mematikan, Yuli diharuskan melakukan ritual dalam waktu satu minggu dengan memasukkan nama-nama target santet ke mayat yang baru meninggal.

Menariknya, sang sutradara, Hadrah Daeng Ratu, mengaku kerap mendapatkan ide cerita di dalam mimpinya.

"Kadang-kadang aku menemukan jawaban untuk bikin adegannya kayak apa itu di (dalam) mimpi. Bahkan di dalam alam bawah sadar aku, aku masih berfikir untuk adegan itu. Jadi pas aku bangun tidur, aku tau adegannya mau diapain" ungkap Hadrah saat media visit Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/7/2025).

(kha)