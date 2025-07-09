Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketika Horor Tak Lagi Menakutkan Robby Purba Hadirkan Sisi Lain Kisah Mistis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |22:30 WIB
Ketika Horor Tak Lagi Menakutkan Robby Purba Hadirkan Sisi Lain Kisah Mistis
Ketika Horor Tak Lagi Menakutkan Robby Purba Hadirkan Sisi Lain Kisah Mistis. (Foto: MNC Media)
 JAKARTA - Robby Purba kembali membuktikan eksistensinya sebagai content creator yang mampu menghadirkan konten horor berkualitas dan penuh makna. 

Dalam episode terbaru segmen Bisikan Gaib, Robby menghadirkan Bang Rizky sebagai bintang tamu. Ia adalah kreator podcast legendaris Do You See What I See. 

Bagi Robby momen ini sangat istimewa. Sebagai penikmat lama konten-konten Bang Rizky, sang presenter berusaha menggali lebih dalam kisah-kisah mistis dengan cara yang santai. 

Robby tak sekadar menjadi pendengar, namun juga memantik obrolan mendalam seputar pengalaman gaib, perjalanan karier, hingga mimpi Bang Rizky yang ingin membawa kisah horor ke layar lebar. 

Robby berhasil membuat percakapan itu terasa dekat dan personal, memperlihatkan sisi lain dirinya yang penuh rasa ingin tahu namun tetap kritis.

Halaman:
1 2
