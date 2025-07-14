Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lama Bubar, Oasis Gelar Konser Reuni di Kota Kelahiran

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |15:31 WIB
Lama Bubar, Oasis Gelar Konser Reuni di Kota Kelahiran
Oasis gelar konser di Manchester (Foto: Daily Mail)
A
A
A

MANCHESTER – Kabar menggembirakan datang untuk para penggemar musik Britpop. Setelah lebih dari satu dekade berpisah, band legendaris asal Manchester, Oasis, akhirnya akan menggelar konser reuni di kota kelahiran mereka pada 11 Juli 2025.

Konser ini diadakan di Heaton Park, salah satu lokasi paling ikonik di Manchester. Sebagai bagian dari tur dunia bertajuk Live ’25 World Tour, Oasis dijadwalkan tampil selama lima malam, yaitu pada 11, 12, 16, 19, dan 20 Juli 2025.

Pada malam pembukaan, konser ini diperkirakan akan menarik sekitar 80.000 penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan paling dinanti tahun ini 

Dari "Definitely Maybe" ke Puncak Britpop

Oasis dibentuk di Manchester dengan personel utama kakak beradik Liam Gallagher (vokal utama) dan Noel Gallagher (gitar utama, vokal latar, serta penulis lagu utama). 
Formasi awal juga diperkuat oleh Paul "Bonehead" Arthurs (gitar ritme), Paul "Guigsy" McGuigan (bass), dan Tony McCarroll (drum).

Album debut mereka, Definitely Maybe (1994), langsung melejit sebagai salah satu rilisan tersukses dalam sejarah musik Britpop. 

Lagu “Supersonic” menjadi pintu gerbang Oasis ke hati para penggemar. Album ini memecahkan rekor sebagai debut dengan penjualan tercepat di Inggris, meraih delapan kali platinum dan terjual lebih dari 2,4 juta kopi.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176795//andre_taulany-M5AI_large.jpg
Andre Taulany Pastikan Proses Cerai Tak Ganggu Pekerjaan: Saya Kan Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/205/3176760//taylor_swift-xZWw_large.jpg
Taylor Swift Buat Gebrakan Lagi, Bakal Rilis Dokumenter dan Film The End of an Era
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176665//andre_taulany-2Xmd_large.jpg
3 Kali Gagal, Andre Taulany Yakin Permohonan Cerainya Tak akan Ditolak Lagi oleh Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176553//clara_riva-vNA8_large.JPG
Clara Riva: Menulis Lagu Adalah Cara Memahami Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176530//elma_dae-fnkC_large.JPG
Elma Dae Ceritakan Pengalaman Menegangkan Naik Taksi Unik di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176424//alvino_oldan-uYRH_large.JPG
Kisah Konten Kreator Kuliner Alvino Oldan, Ngaku Terpeleset Masuk Dunia Influencer
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement