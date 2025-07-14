Lama Bubar, Oasis Gelar Konser Reuni di Kota Kelahiran

MANCHESTER – Kabar menggembirakan datang untuk para penggemar musik Britpop. Setelah lebih dari satu dekade berpisah, band legendaris asal Manchester, Oasis, akhirnya akan menggelar konser reuni di kota kelahiran mereka pada 11 Juli 2025.

Konser ini diadakan di Heaton Park, salah satu lokasi paling ikonik di Manchester. Sebagai bagian dari tur dunia bertajuk Live ’25 World Tour, Oasis dijadwalkan tampil selama lima malam, yaitu pada 11, 12, 16, 19, dan 20 Juli 2025.

Pada malam pembukaan, konser ini diperkirakan akan menarik sekitar 80.000 penonton, menjadikannya salah satu pertunjukan paling dinanti tahun ini

Dari "Definitely Maybe" ke Puncak Britpop

Oasis dibentuk di Manchester dengan personel utama kakak beradik Liam Gallagher (vokal utama) dan Noel Gallagher (gitar utama, vokal latar, serta penulis lagu utama).

Formasi awal juga diperkuat oleh Paul "Bonehead" Arthurs (gitar ritme), Paul "Guigsy" McGuigan (bass), dan Tony McCarroll (drum).

Album debut mereka, Definitely Maybe (1994), langsung melejit sebagai salah satu rilisan tersukses dalam sejarah musik Britpop.

Lagu “Supersonic” menjadi pintu gerbang Oasis ke hati para penggemar. Album ini memecahkan rekor sebagai debut dengan penjualan tercepat di Inggris, meraih delapan kali platinum dan terjual lebih dari 2,4 juta kopi.