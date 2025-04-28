Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Liam dan Noel Gallagher Kembali Masuk Studio Rekaman Usai 16 Tahun Oasis Bubar

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |15:16 WIB
Liam dan Noel Gallagher Kembali Masuk Studio Rekaman Usai 16 Tahun Oasis Bubar (Foto: IG Oasis)
Liam dan Noel Gallagher Kembali Masuk Studio Rekaman Usai 16 Tahun Oasis Bubar (Foto: IG Oasis)
LONDON  - Setelah 16 tahun berpisah, Liam dan Noel Gallagher akhirnya kembali masuk studio bersama. Seperti diketahui, Oasis bubar pada 2009 akibat perseteruan berkepanjangan antara dua bersaudara ini.

Namun belakangan, Liam dan Noel mengejutkan publik dengan kemunculan mereka di sebuah studio, tepatnya di sebuah working men’s club di London. Meskipun tidak datang bersamaan, kehadiran mereka di tempat yang sama sudah cukup membuat heboh penggemar.

Liam dan Noel Gallagher Kembali Masuk Studio Usai 16 Tahun Oasis Bubar
Liam dan Noel Gallagher Kembali Masuk Studio Usai 16 Tahun Oasis Bubar

Dalam video yang beredar, kehadiran Liam dan Noel di studio memicu berbagai spekulasi. Banyak yang menduga pertemuan ini merupakan awal dari sesi latihan untuk konser reuni Oasis yang sudah lama dinanti.

Hingga saat ini, Liam dan Noel belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana konser reuni tersebut. Namun, keduanya terlihat santai dan bahagia saat hendak bertemu, bahkan sempat tersenyum dan melambaikan tangan kepada publik yang merekam momen tersebut.

Sebagai tambahan informasi, Oasis memang dikabarkan akan menggelar tur reuni. Meski tidak melibatkan seluruh personel lama, kehadiran Liam dan Noel Gallagher di satu panggung kembali menjadi momen yang sangat dinanti oleh para penggemar.

(aln)

