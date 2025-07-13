Atiek CB Taklukkan Puncak Gunung Rinjani di Usia 62 Tahun, Netizen: Umur Hanyalah Angka

JAKARTA – Penyanyi legendaris Atiek CB kembali jadi sorotan publik. Di usianya yang menginjak 62 tahun, pelantun lagu Risau itu sukses menaklukkan puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, salah satu gunung tertinggi dan paling menantang di Indonesia.

Kabar membanggakan ini diunggah langsung oleh sang mantan suami, Ronnie Sianturi, melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (13/7/2025). Dalam unggahannya, Ronnie membagikan potret Atiek CB yang tampil gagah berpose di atas puncak Rinjani.

“Si Ndul kirim foto pendakian ke Gunung Rinjani,” tulis Ronnie mengiringi unggahannya.

Dalam foto tersebut, Atiek CB terlihat memukau dalam balutan outfit hiking serba kuning. Di belakangnya, pemandangan megah Gunung Rinjani tersaji bak lukisan alam yang memesona. Siapa sangka, di usia yang tak lagi muda, Atiek tetap mampu menunjukkan ketangguhan fisik dan mental untuk mencapai puncak gunung yang dikenal dengan jalur ekstrem tersebut.

Ronnie pun mengaku terkejut dan kagum melihat semangat serta energi luar biasa dari penyanyi kelahiran 1964 itu.

“Kamu dapat energinya dari mana ya, umur 62 tahun bisa sekuat ini. Bravo Ndul,” puji Ronnie.