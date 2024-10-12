Advertisement
MUSIK

Konser Nicky Astria Meets Atiek CB: Ketika Dua Lady Rockers Legendaris Bertemu di Satu Panggung

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |22:16 WIB
JAKARTA – Dua lady rockers legendaris Indonesia, Nicky Astria dan Atiek CB, tampil bersama di satu panggung. Bukan hanya suara melengking mereka yang akan saling bersahutan, tetapi juga tawa penonton yang terpicu oleh candaan spontan keduanya, karena ternyata, dua rocker ini juga punya selera humor yang tinggi!

Itulah suasana yang tercipta dalam konser Nicky Astria Meets Atiek CB, yang digelar pada Jumat (11/10/2024) di Balai Sarbini, Jakarta. Nicky Astria membuka konser dengan semangat, menyapa penonton menggunakan bahasa Sunda, bahasa dari tanah kelahirannya.

Dengan gaya santai, Nicky tidak hanya menghibur penonton melalui suaranya yang khas, tetapi juga dengan interaksi hangat yang membuat suasana seperti pertemuan sahabat lama. Ia memulai penampilannya dengan lagu ikonik Panggung Sandiwara, yang langsung disambut sorakan dan nyanyian dari penonton tanpa perlu diarahkan. Bahkan, Nicky sempat berseloroh, merasa heran kenapa penyanyi yang sudah berusia sepertinya masih digandrungi hingga tiket konsernya habis terjual.

"Assalamualaikum, makasih banget atas apresiasinya. Jadi curiga, kok masih ada yang nonton, apa pada dipaksa beli tiket?" candanya di atas panggung, membuat penonton tergelak.

Malam itu, Nicky tampil begitu enerjik, selalu menggoyangkan badannya sambil membawakan lagu demi lagu, termasuk Cinta di Kota Tua. Aksi panggungnya tak kalah memukau, penuh semangat layaknya penyanyi muda.

Sebelum menyambut rekan duetnya, Nicky sempat menyapa beberapa musisi senior yang hadir di antara penonton, seperti Vina Panduwinata dan Mel Shandy. Kemudian, saat yang dinantikan tiba, Atiek CB bergabung di atas panggung dengan penampilan nyentriknya.

Atiek CB tampil memukau dengan gaun putih selutut dan sepatu boots, membuat Nicky merasa takjub melihat perbedaan gaya mereka. Nicky yang tampil serba hitam tak ragu untuk bercanda, mengomentari penampilan Atiek. Sebelum memulai penampilannya, keduanya saling lempar candaan dalam logat masing-masing—Atiek dengan logat Jawa dan Nicky dengan bahasa Sunda, membuat penonton tertawa lepas.

Ketika Atiek CB mengambil alih panggung, energi yang ia bawa tak kalah membara. Lagu-lagu seperti Kau Dimana dan Cemburu dibawakannya dengan penuh semangat. Meski telah berusia 60 tahun, Atiek CB tetap menunjukkan aksi panggung yang luar biasa, termasuk ketika ia mengangkat satu kakinya di atas speaker dan bernyanyi sambil duduk di tangga—aksi yang penuh energi dan tak terduga!

 

