Atiek CB Rilis Ulang Teroesir (Menunggu Karma), Lagu Hits yang Pernah Dibawakan Nidji

JAKARTA – Atiek CB memperkenalkan karya baru dengan merilis ulang single ‘Teroesir (Menunggu Karma)’, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Nidji. Sebelumnya, Atiek CB juga sukses merilis single hits ‘Maafkan’ pada September lalu.

‘Teroesir (Menunggu Karma)’ menjadi titik balik perjalanan bermusik Atiek CB setelah sebelumnya sempat hiatus bernyanyi. Atiek CB yang populer pada era 1980-an sampai 2000-an awal ini, ingin terus menancapkan suaranya kepada para pencinta musik Indonesia, khususnya untuk para fans yang selalu mendukungnya. Kerinduan akan musik inilah yang akhirnya memantapkan hati wanita kelahiran Kediri untuk berkarya kembali.

‘Teroesir (Menunggu Karma)’ adalah single milik grup band Nidji yang dirilis pada 2014 dalam album ‘King of Soundtrack’ dan merupakan soundtrack dari film ‘Tenggelamnya Kapal Van der Wijck’.

“Aku bahagia dan jadi ngerasa nostalgic lagi kembali rekaman. Pokoknya senang sekali deh Musica masih appreciate dan tidak lupa sama aku. Lagu ‘Teroesir’ dari Nidji ini sudah lama sekali aku incar dan aku juga sudah lama bilang ke Mbak Acin kalau aku ingin nyanyiin lagunya,” tutur Atiek CB tentang lagu ‘Teroesir (Menunggu Karma)’ dalam rilis yang diterima Okezone.com, Kamis (24/10/2024).

Atiek CB mengaku jarang menemukan lagu yang impressive kayak ‘Teroesir’. “Lagunya keren, liriknya tuh bagus,” ujarnya.