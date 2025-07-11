Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miris dengan Band Baru yang Minta Riders Berlebihan, Makki Ungu: Nanti Lo Gak Laku Lagi!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |06:19 WIB
Makki Ungu (Foto: @makki_parikesit)
Makki Ungu (Foto: @makki_parikesit)
A
A
A

JAKARTA - Bassist Ungu, Makki Omar Parikesit, mengaku ikut miris melihat band atau musisi pendatang baru yang berlebihan dalam menentukan riders ketika manggung dalam sebuah acara. Dia pun menyebut sikap kekanak-kanakan itu bisa mempengaruhi karir musisi itu sendiri. 

"Dengar-dengar memang ada yang lebay ridersnya. Ya 'aji mumpung' setuju, tapi kalau itu memberatkan EO ya, dengan kondisi ekonomi segala macam, kita kan partner, EO kan kerja sama dengan kita juga gitu," kata Makki di kawasan Jakarta Pusat. 

"Nanti EO males pake lo loh kalau ridersnya gitu," tambahnya. 

Makki lalu memberikan krifikan pedas bagi juniornya yang belum memahami esensi riders sebenarnya. 

"Kalau di belakang panggung mesti pakai sofa, AC-nya mesti ini itu, minumnya itu, capek deh, nyusahin orang aja kalau gue bilang," tegasnya. 

Sementara itu, Ungu memilih menjaga hubungan baik dengan EO dengan menentukan riders-riders sederhana. Bahkan, tak ada spesifikasi khusus soal makanan dalam list riders Ungu. 

"Di belakang panggung itu yang penting AC nya nyala, ada tempat duduk, tempat minum, udah cukup, toh kita nggak lama lama juga disitu kan ya," jelas Makki. 

 

Halaman:
1 2
