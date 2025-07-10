Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |09:01 WIB
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA Ari Lasso tengah menjadi sorotan usai membagikan isi riders saat tampil di atas panggung. Lewat unggahan di Instagram, mantan vokalis Dewa 19 itu menyinggung soal permintaan musisi yang makin hari kian tidak masuk akal, khususnya dari kalangan artis baru.

Ari Lasso menekankan pentingnya kesederhanaan dan sikap profesional dalam industri pertunjukan. Menurutnya, musisi seharusnya fokus pada karya, bukan memanfaatkan momen ketenaran untuk permintaan yang berlebihan.

"Simplicity is the key! Dan kita adalah musisi, bukan pemanfaat situasi," tulis Ari di Instagram.

Iis Dahlia
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini (Foto: Ist)

Dalam unggahannya, Ari memperlihatkan isi room refreshment yang sangat sederhana: air mineral, buah naga, dan snack. Untuk kebutuhan tambahan seperti cokelat hitam atau lainnya, Ari memilih membelinya sendiri.

Sebagai musisi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Ari merasa tak perlu mengajukan riders yang ribet. Ia justru menyayangkan sikap sebagian artis baru yang terkesan memeras promotor atau event organizer (EO).

"EO atau promotor bukan badan yang harus kita peras, tapi partner. Tanpa mereka, roda tidak akan berjalan lancar," tulisnya.

Ari juga membagikan pengalamannya sebagai musisi sekaligus promotor yang sempat memegang kendali festival Soundrenaline dari 2012 hingga 2017. Selama itu, ia banyak menjumpai kelakuan musisi-musisi muda yang dinilainya kelewat batas.

"Sering kali saya hanya bisa mengurut dada, seperti melihat fenomena aji mumpung karena sedang berada di atas," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
