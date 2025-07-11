Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |11:10 WIB
Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana
Piyu Padi
A
A
A

JAKARTA - Piyu Padi ikut bersuara terkait unggahan Ari Lasso di media sosial yang membahas soal riders para band/penyanyi pendatang baru. 

Dia sepakat soal Ari Lasso yang punya prinsip tak merepotkan penyelenggara acara soal urusan riders. Pasalnya, mereka juga meniti karier dari bawah. 

"Aku kaget juga Ari Lasso membahas soal riders. Sebenarnya sama seperti kami yang dari zaman Padi memulai semuanya dari bawah," katanya di Jakarta Pusat, pada 10 Juli 2025.

Sang gitaris bahkan masih mengingat momen pertama kali para personel Padi merantau dari Surabaya ke Jakarta. "Zaman susah itu, kami bahkan naik kereta ekonomi dari Surabaya ke Jakarta," tuturnya.

Soal riders, Piyu mengatakan, kalau grup bandnya tak pernah mau merepotkan pihak event organizer. Namun setelah berkarier selama 2 dekade, dia mengaku, Padi Reborn cukup selektif soal riders.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/205/3172338/piyu_padi-nOTC_large.jpg
Piyu Padi Usulkan Skema Sistem Hibrid dalam Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150167/piyu_dan_fadly_padi-ucxI_large.jpg
Piyu Padi Ungkap Hubungan dengan Fadly setelah Sempat Ribut soal Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130219/piyu_padi-2TZn_large.jpg
Piyu Padi Sebut VISI Gegabah Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3129899/titiek_puspa-ehNi_large.jpg
Piyu Padi Kenang Keistimewaan Titiek Puspa: Beliau Musisi yang Jenius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117985/piyu_padi-VyQx_large.jpg
Bertemu Menteri Hukum, Piyu Berharap Revisi UU Hak Cipta Bisa Sejahterakan Pencipta Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/205/3114653/piyu_padi-JEkW_large.jpg
Miris, Segini Royalti Piyu Padi Reborn Per Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement