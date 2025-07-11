Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana

JAKARTA - Piyu Padi ikut bersuara terkait unggahan Ari Lasso di media sosial yang membahas soal riders para band/penyanyi pendatang baru.

Dia sepakat soal Ari Lasso yang punya prinsip tak merepotkan penyelenggara acara soal urusan riders. Pasalnya, mereka juga meniti karier dari bawah.

"Aku kaget juga Ari Lasso membahas soal riders. Sebenarnya sama seperti kami yang dari zaman Padi memulai semuanya dari bawah," katanya di Jakarta Pusat, pada 10 Juli 2025.

Sang gitaris bahkan masih mengingat momen pertama kali para personel Padi merantau dari Surabaya ke Jakarta. "Zaman susah itu, kami bahkan naik kereta ekonomi dari Surabaya ke Jakarta," tuturnya.

Soal riders, Piyu mengatakan, kalau grup bandnya tak pernah mau merepotkan pihak event organizer. Namun setelah berkarier selama 2 dekade, dia mengaku, Padi Reborn cukup selektif soal riders.