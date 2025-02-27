Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Menteri Hukum, Piyu Berharap Revisi UU Hak Cipta Bisa Sejahterakan Pencipta Lagu

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |23:18 WIB
Bertemu Menteri Hukum, Piyu Berharap Revisi UU Hak Cipta Bisa Sejahterakan Pencipta Lagu
Piyu Padi berharap draft revisi UU Hak Cipta bisa segera rampung. (Foto: Instagram/@piyu_logy)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menyambangi Kementerian Hukum guna membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap masih keliru. Pertemuan itu dilandasi dari sejumlah kasus royalti di Indonesia, salah satunya konflik Ari Bias dan Agnez Mo.

AKSI yang diwakili Piyu Padi Reborn, Anji Manji, Badai, dan Denny Chasmala kemudian bertemu dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Piyu selaku Ketua AKSI bersyukur, keluhan mereka selaku pencipta lagu didengarkan pemerintah.

“Tadi Pak Menteri cukup merespons positif kedatangan kami. Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan perubahan,” kata Piyu saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2025).

Saat ini, proses revisi Undang-Undang Hak Cipta masih bergulir. Dia berharap, draf revisi regulasi tersebut bisa segera dirilis sehingga AKSI bisa memberikan masukan yang membantu meningkatkan kesejahteraan para pencipta lagu Tanah Air.  

Piyu menilai, masalah royalti di Indonesia sebenarnya terbilang sepele. Apalagi, Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan pada 2014, sudah memberikan perlindungan hukum yang sangat jelas bagi pencipta lagu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/205/3172338/piyu_padi-nOTC_large.jpg
Piyu Padi Usulkan Skema Sistem Hibrid dalam Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154469/piyu_padi-7R3h_large.jpg
Piyu Padi Sepakat dengan Prinsip Ari Lasso soal Riders Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/33/3150167/piyu_dan_fadly_padi-ucxI_large.jpg
Piyu Padi Ungkap Hubungan dengan Fadly setelah Sempat Ribut soal Royalti Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/205/3130219/piyu_padi-2TZn_large.jpg
Piyu Padi Sebut VISI Gegabah Ajukan Uji Materi UU Hak Cipta ke MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/33/3129899/titiek_puspa-ehNi_large.jpg
Piyu Padi Kenang Keistimewaan Titiek Puspa: Beliau Musisi yang Jenius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/205/3114653/piyu_padi-JEkW_large.jpg
Miris, Segini Royalti Piyu Padi Reborn Per Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement