HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Rara Sudirman Jatuh Cinta pada Genre Musikal

Gabriella Dharma , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |22:02 WIB
Cerita Rara Sudirman Jatuh Cinta pada Genre Musikal
Rara Sudirman saat hadir di Morning Zone (Foto: Gabriella/Okezone)
A
A
A

Di balik suara merdunya yang kerap disebut cocok membawakan lagu-lagu ala Disney, Rara Sudirman ternyata memang sudah jatuh cinta pada genre musikal sejak kecil. 

Bukan tanpa alasan, finalis Indonesian Idol Season XIII ini bahkan pernah memerankan tokoh Sherina kecil dalam pertunjukan musikal Petualangan Sherina pada tahun 2022. Hal ini menjadi bukti bahwa musikal bukan sekadar genre baginya, tapi bagian dari jiwanya.

"Rara tuh awal suka musikal karena memang dari kecil suka banget nonton film Disney. Menurut Rara, film Disney itu alurnya musikal banget dan lagu-lagunya tuh melekat banget dengan cerita, makanya Rara langsung suka" ujar Rara kepada Okezone, Kamis (10/7/2025).

Kecintaannya semakin dalam ketika ia menonton pertunjukan Annie the Musical di Jakarta saat masih kecil.

"Waktu itu sempat nonton Broadway Musical dari luar negeri, Annie The Musical. Dari situ Rara ngelihat orang-orang bisa nyanyi, akting, dan nari di satu panggung, dan itu tuh disatukan jadi sebuah cerita. Wah, keren banget," kenangnya.

Halaman:
1 2
