Terungkap Sosok yang Paling Sering Dihubungi Axelo Selama Karantina Indonesian Idol

Di balik gemerlap panggung Indonesian Idol Season XIII, finalis Top 11, Axelo, menyimpan kisah hangat tentang sosok paling berharga dalam perjalanannya hingga sampai titik ini.

Bagi Axelo, kedua orang tuanya bukan hanya sekadar penonton setia setiap dirinya live show, melainkan juga tempat ia pulang, bercerita, dan meminta kekuatan.

“Setiap kali aku habis tampil, pasti aku sempetin hubungin keluarga. Mama dan papa selalu jadi orang paling pertama yang aku hubungi setiap habis tampil,” kata Axelo kepada Okezone, dikutip Rabu (9/7/2025).

Axelo juga mengungkapkan bahwa selama menjalani masa karantina, dirinya mengaku selalu menyempatkan diri untuk mengabari orang tuanya meski harus mencuri waktu di tengah padatnya jadwal.

"Kalau ada kesempatan pegang HP, entah sebelum atau sesudah show, aku pasti langsung hubungi mereka. Mereka juga selalu nanyain kabar aku, dan aku juga begitu ke mereka," lanjutnya.

Tak hanya soal kabar, Axelo juga kerap melampiaskan rasa rindunya lewat hal sederhana, yakni makanan. Ia tak segan meminta kepada orang tuanya untuk mengirimkan makanan kesukaan, terutama masakan sang ibu.