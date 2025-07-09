Sinopsis Series Vision+ Montir Cantik Episode 6, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Montir Cantik episode 6 bercerita tentang perselisihan Ramlan dan putrinya, Indah. Dia tak senang, Indah berkecimpung dalam dunia otomotif.

Maka Ramlan dengan tegas meminta Indah untuk tidak lagi berhubungan dengan Gerry. Dia juga meminta putrinya tersebut untuk membatalkan rencananya untuk ke arena balap bersama Gerry.

Sementara itu, polisi sudah mengantongi identitas sindikat narkoba yang bersembunyi di bengkel Wijaya. Namun sebenarnya, semua itu hanyalah ulah licik Sakti.

Akibat permasalahan itu, semua aktivitas, usaha, hingga aset Wijaya ditahan oleh polisi, termasuk mobil balap Gerry. Tak tinggal diam, Gerry mencari tahu siapa dalang di balik semua itu.

Gerry akhirnya mengetahui bahwa Sakti adalah dalang dari bencana yang datang pada keluarganya. Dia pun meminta tolong Angga agar mau bekerja sama.