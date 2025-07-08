Sinopsis Vision+ Originals di RCTI ‘Montir Cantik’ Episode 5: Indah Kena Semprot sang Ayah

Minggu ini Vision+ Originals di RCTI menayangkan series berjudul' Montir Cantik'. Series bergenre komedi, drama, action, family ini disutradarai Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri Ken Manwani yang dibintangi oleh aktor ternama antara lain Pangeran Lantang, Gaby Hartanto, Annette Edoarda, Hana Hannon dan Rafael Adwel.

Mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Indah yang tertarik dengan dunia otomotif. Indah terobsesi menjadi pembalap yang ia lakukan secara diam-diam tanpa diketahui ayahnya.

Episode 5 mengisahkan konflik yang terjadi antara Ramlan dan Indah. Geri dan Angga tampak sudah berebutan untuk bertemu dengan Indah dan membuat suasana menjadi canggung. Indah lebih memilih menenangkan dirinya ke bengkel Wijaya.

Indra menjadi penyambung hubungan baik Indah dan Ramlan, di bengkel Wijaya ayah dan anak itu saling berdamai. Sementara itu, Sakti memulai bisnis ilegalnya dengan menyelundupkan narkoba pada sparepart yang dikirim ke bengkel Wijaya.

Bengkel Wijaya semakin ramai karena konsumen narkoba Sakti lebih senang dengan modus terbaru ini sehingga mereka aman dari polisi. Hari berlalu, Indah masih berkomitmen untuk membantu Geri memodifikasi mobil balapnya. Tanpa sengaja, Ramlan kaget saat melihat Indah bekerja di bengkel Wijaya.

Saksikan keseruan adegan balap dan juga drama percintaan antara Indah, Gerry dan Angga dalam Vision+ Originals di RCTI 'Montir Cantik’ Episode 5, pada hari Selasa, 8 Juli 2025, pukul 16.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan terus saksikan Vision+ Originals berikutnya berjudul 'Jack dan Danil' Mulai Rabu, 16 Juli 2025 hanya di RCTI.

Untuk kenyamanan menonton gunakan STB/TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Jika mengalami gangguan, hubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.



