Bakal Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Jangan Cari Sensasi Terus

JAKARTA – Psikolog Lita Gading memberikan tanggapan terkait rencana Ahmad Dhani yang akan melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak anak. Konten milik Lita disebut menjadi pemicu putri Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, SA, mengalami bullying di media sosial.

Lita membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan kontennya tidak ditujukan untuk menyudutkan siapa pun. Ia justru menganggap langkah Dhani melaporkannya sebagai tindakan keliru.

“Tolong dipahami! Sebaiknya introspeksi diri, jangan mencari kesalahan orang apalagi yang dia laporkan adalah orang yang ahli dalam bidangnya sebagai pengamat sosial dan psikologi!” tegas Lita Gading saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).

Bakal Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Jangan Cari Sensasi Terus (Foto: IG Lita Gading)

Lita bahkan menyebut seharusnya Dhani berterima kasih, karena dirinya mencoba mengondisikan situasi agar anaknya tidak semakin dibully.

“Kalau mau silakan dia melaporkan seluruh netizen! Harusnya terima kasih karena saya sudah mengkondisikan anaknya dari bully-an netizen,” sambungnya.

Ia juga menyinggung KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menurutnya belum menunjukkan keberpihakan pada kasus-kasus yang lebih genting.

“Tolong kasih tahu KPAI! Urus anak gelandangan yang dapat pelecehan seksual! Banyak kasus yang saya tangani! Kemana saja kalian? Jangan kasus seperti ini kalian baru muncul,” cetusnya.

Terkait rencana pelaporan Ahmad Dhani, Lita menilai belum ada bukti konkret yang bisa memperkuat klaim perundungan terhadap SA akibat kontennya.

“Kalau mau mengedukasi masyarakat harus terang benderang, foto atau bagian mana yang dibully? Ini foto cantik, beredar di semua platform, bukan rahasia lagi! Kecuali saya yang buat foto. Ini foto dari netizen yang dikirim lewat DM dan sudah tersebar luas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Lita turut mengkritik posisi Dhani sebagai anggota DPR RI. Ia menilai Dhani terlalu fokus pada urusan pribadi ketimbang tanggung jawab publik.

“Sebagai anggota dewan harusnya dia lebih fokus kerja, ingat digaji oleh rakyat loh. Jangan malah mengintimidasi secara tidak langsung untuk kepentingan pribadi. Hati-hati loh, jangan cari sensasi mulu,” tegasnya.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani memastikan akan melaporkan beberapa akun media sosial yang terindikasi melanggar hak anak hingga menyebabkan putrinya, SA, mengalami bullying di Polda Metro Jaya, pada Kamis (10/7/2025).