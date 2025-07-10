Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Tunggu Klarifikasi Maia Estianty soal Video Fitnah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |08:30 WIB
Ahmad Dhani Tunggu Klarifikasi Maia Estianty soal Video Fitnah
Ahmad Dhani Tunggu Klarifikasi Maia Estianty soal Video Fitnah. (Foto: Instagram/@dhaniperwakilanrakyat)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani ternyata menunggu tanggapan dan klarifikasi mantan istrinya, Maia Estianty, terkait dua video yang diunggahnya di YouTube, awal Juli silam. 

“Kita lihat apakah Maia akan membantah atau tidak. Kalau dia tidak membantah video saya ya berarti fitnah dong,” ujar founder band Dewa 19 itu saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, pada 9 Juli 2025.

Meski meminta mantan istrinya untuk menanggapi video unggahannya tersebut, namun musisi 53 tahun itu memastikan, tidak pernah mendendam pada istri Irwan Mussry itu. 

“Dendam? Enggaklah. Video itu hanya pembuktian saya kepada masyarakat bahwa saya ini hanya menjawab narasi-narasi Maia yang sudah ada selama ini,” tutur bapak lima anak tersebut.

Ahmad Dhani
Ahmad Dhani masih menunggu klarifikasi dari Maia Estianty terkait video unggahannya. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita)

Ahmad Dhani menekankan, dua video tersebut merupakan bentuk klarifikasi, bukan serangan pribadi. Sejak bercerai, Dhani mengaku, tak pernah mengungkit masalah rumah tangganya dengan Maia.

“Boleh dicek saja sendiri. Siapa sebenarnya yang belum berdamai? Siapa yang selalu ngomongin masa lalu duluan? Kok kemudian saya yang dituduh mengungkit masa lalu?” ujarnya. 

Ahmad Dhani juga menegaskan, ketiga anaknya dari Maia sudah mengetahui duduk permasalahan kenapa akhirnya dia merilis video tersebut di YouTube. Sehingga Al, El, Dul tak merasa terbebani dengan masalah tersebut.

 

