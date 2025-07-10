Ahmad Dhani Bakal Polisikan Psikolog Lita Gading Atas Dugaan Eksploitasi Anak

JAKARTA - Ahmad Dhani memastikan akan melaporkan beberapa akun media sosial yang terindikasi melanggar hak anak hingga menyebabkan putrinya, SA, mengalami bullying di media sosial.

Salah satu akun yang akan dilaporkan Dhani adalah milik Lita Gading, seorang psikolog sekaligus content creator yang diduga mengeksploitasi SA dengan menjadikannya sebagai objek dalam salah satu kontennya.

Tak hanya menampilkan foto dan nama SA tanpa disensor, Lita Gading juga terindikasi mengunggah video provokasi dengan melabeli seorang anak atas kesalahan dan masa lalu kedua orangtuanya.

Ahmad Dhani didampingi kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian melapor ke KPAI, pada 9 Juli 2025. (Foto: YouTube/Ahmad Dhani dalam Berita)

“Video yang bersangkutan seolah-olah membenarkan tindakan warganet untuk membully anak. Hal ini tentu melanggar hak anak untuk tidak dipublikasikan yang berdampak pada psikososialnya,” ungkap Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani, pada 9 Juli 2025.

Apa yang dilakukan Lita, menurut Aldwin, bisa dijerat dengan UU Perlindungan Anak dan UU ITE. Dia menyayangkan bahwa Lita yang memiliki keahlian tertentu justru melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

“Jadi, 2 hari ke depan, kami akan membuat laporan pidana resmi terhadap Lita Gading ke kepolisian. Ini sekaligus menjadi somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bullying terhadap SA,” imbuhnya.