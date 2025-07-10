Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dua ART Anak Nikita Mirzani Jadi Saksi di Sidang Kasus Vadel Badjideh

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |12:52 WIB
Dua ART Anak Nikita Mirzani Jadi Saksi di Sidang Kasus Vadel Badjideh
Dua ART Anak Nikita Mirzani Jadi Saksi di Sidang Kasus Vadel Badjideh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur yang menjerat Vadel Badjideh kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tertutup itu, dua saksi dari kalangan asisten rumah tangga (ART) anak Nikita Mirzani turut dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Keduanya merupakan ART dan housekeeping yang tinggal bersama korban, LM, dan disebut mengetahui hubungan asmara antara LM dan Vadel sejak awal.

“Sidang kemarin memeriksa dua saksi dari ART dan housekeeping. Keduanya memberikan keterangan didampingi LPSK dan semua berjalan dengan baik,” kata kuasa hukum Vadel Badjideh, Oya Abdul Malik, usai sidang, Kamis (10/7/2025).

Vadel Badjideh
Dua ART Anak Nikita Mirzani Jadi Saksi di Sidang Kasus Vadel Badjideh

Meski tidak menjelaskan secara rinci isi kesaksian keduanya, Oya menegaskan semua yang disampaikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui di lapangan.

“Ini sidang tertutup, tapi saya boleh sampaikan sidang berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semakin terang benderang,” lanjutnya.

Selama persidangan berlangsung, pihak Vadel maupun tim kuasa hukumnya tidak membantah keterangan para saksi.

“Tidak ada yang dibantah karena mereka menyampaikan apa yang memang mereka tahu,” ujar Oya.

 

