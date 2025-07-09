Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty

JAKARTA – Ahmad Dhani akhirnya buka suara soal alasan dirinya mengunggah video kompilasi dugaan fitnah yang pernah dilontarkan oleh mantan istrinya, Maia Estianty. Video yang ramai dibahas di media sosial itu memuat sejumlah pernyataan lama Maia, yang oleh Dhani dinilai menyudutkan dirinya dan keluarga.

Dalam pernyataannya di kantor KPAI, Dhani menegaskan unggahan tersebut bukan bentuk dendam, melainkan respons atas pernyataan Maia di masa lalu.

“Apakah Maia akan membantah kalau itu fitnah, atau beneran? Kalau saya bilang fitnah, kalau enggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran,” ujar Dhani di kantor KPAI, Rabu (9/7/2025).

Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty (Foto: Okezone)

Lebih lanjut, ayah lima anak ini menolak anggapan netizen yang menyebut aksinya sebagai bentuk pelampiasan dendam.

“Kok dendam? Enggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat,” tegas Dhani.

Dhani juga menegaskan unggahan video tersebut muncul karena ada pemicu yang berasal dari pihak Maia. Ia merasa dituduh tanpa dasar, padahal selama ini ia memilih diam.

“Yang ngomongin masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba menuduh saya? Kalau enggak ada omongan Maia dulu, enggak bakal ada video saya juga,” imbuh pentolan Dewa 19 itu.