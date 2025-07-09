Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |16:29 WIB
Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty
Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Ahmad Dhani akhirnya buka suara soal alasan dirinya mengunggah video kompilasi dugaan fitnah yang pernah dilontarkan oleh mantan istrinya, Maia Estianty. Video yang ramai dibahas di media sosial itu memuat sejumlah pernyataan lama Maia, yang oleh Dhani dinilai menyudutkan dirinya dan keluarga.

Dalam pernyataannya di kantor KPAI, Dhani menegaskan unggahan tersebut bukan bentuk dendam, melainkan respons atas pernyataan Maia di masa lalu.

“Apakah Maia akan membantah kalau itu fitnah, atau beneran? Kalau saya bilang fitnah, kalau enggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran,” ujar Dhani di kantor KPAI, Rabu (9/7/2025).

Biodata dan Agama Ahmad Dhani yang Unggah Video Kompilasi Ucapan Maia Estianty
Alasan Ahmad Dhani Unggah Kompilasi Dugaan Fitnah Maia Estianty (Foto: Okezone)

Lebih lanjut, ayah lima anak ini menolak anggapan netizen yang menyebut aksinya sebagai bentuk pelampiasan dendam.

“Kok dendam? Enggak ada dong. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat,” tegas Dhani.

Dhani juga menegaskan unggahan video tersebut muncul karena ada pemicu yang berasal dari pihak Maia. Ia merasa dituduh tanpa dasar, padahal selama ini ia memilih diam.

“Yang ngomongin masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba menuduh saya? Kalau enggak ada omongan Maia dulu, enggak bakal ada video saya juga,” imbuh pentolan Dewa 19 itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154528/lita_gading-G5is_large.jpg
Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154519/ahmad_dhani-4Biz_large.jpg
Ahmad Dhani Ancam Bongkar Bukti Perselingkuhan Maia Estianty Jika Masih Bahas Masa Lalu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement