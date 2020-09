SEOUL - Selain aktif di dunia musik K-Pop sebagai salah satu personel Stray Kids, Hyunjin mengungkapkan keinginannya menjajal bidang lain di dunia hiburan Korea. Keinginan Hyunjin tersebut, terungkap melalui wawancara terbaru di siaran radio Noon Song of Hope bersama DJ Kim Shin Young.

Ketika membahas tentang Hyunjin yang merupakan penggemar drama Korea, Kim Shin Young sempat bertanya peran apa yang ingin diperankan sang idol jika membintangi berakting. Dengan gamblang, Hyunjin mengaku ia ingin memerankan karakter seseorang yang serius.

Baca Juga:

- Intip Profil Hyunjin 'Stray Kids' yang Merayakan Ulang Tahun ke-20 Hari Ini

- Bra Marion Jola Mengintip di Balik Crop Top, Warganet Heboh

“Jika aku bermain di suatu drama, aku akan senang jika bisa memerankan peran di mana aku bisa mengekspresikan perasaan dan emosiku. Perasaan yang benar-benar tepat menunjukkan keseriusan diriku sepenuhnya,” ucap Hyunjin, dikutip Allkpop, Selasa (15/9/2020).

Di kesempatan yang sama, Hyunjin juga sempat membeberkan daftar drama yang sangat disukainya. Ternyata, ia cukup aktif mengikuti berbagai drama hits Korea.

“Baru-baru ini sedang tak sempat menonton drama, untuk drama-drama lama aku akan pilih Hospital Playlist dan Hotel Del Luna. Aku juga sangat menikmati menonton It’s Okay to Not Be Okay,” tambahnya.

(LID)