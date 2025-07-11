Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang

JAKARTA – Ahmad Dhani buka suara soal alasan membela Mulan Jameela sekarang, usai sekian lama bungkam di tengah sorotan publik. Lewat pernyataan yang disampaikan dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo, Dhani menyebut langkahnya ini sebagai bentuk pembelaan diri sekaligus pengakuan terhadap sosok sang istri.

Sebelumnya, Ahmad Dhani diam karena Mulan dewasa. Ia meyakini Mulan bisa membela diri.

"Ya kan mba Mulan udah dewasa," ujar Ahmad Dhani, dikutip Jumat (11/7/2025).

Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang (Foto: IG Mulan)

Menurut pentolan Dewa 19 ini, Mulan adalah sosok perempuan yang kuat dan sabar menghadapi berbagai cobaan, termasuk hujatan publik yang selama ini ditujukan padanya. Dhani menyebut, bagi orang yang paham ilmu agama, digunjing atau digibahi oleh banyak orang justru bisa menjadi berkah tersendiri.

"Dan untuk orang yang berpendidikan, untuk orang yang mengerti, diomongi atau digibahi sama orang seluruh Indonesia itu rezeki luar biasa," ungkap Dhani. "Itu orang yang ngerti agama ya," lanjutnya.

Dhani juga menegaskan, Mulan Jameela justru mendapat banyak berkah karena berbagai kontroversi yang pernah terjadi di masa lalu. Ia menyebut saatnya kini untuk secara terbuka menunjukkan pembelaannya.

"Mulan mendapatkan berkah yang cukup banyak sebenarnya gara-gara itu," tuturnya. "Ada saatnya. Buktinya sekarang bela juga kan," sambung Dhani.

Ia menegaskan keputusannya untuk membela Mulan merupakan bagian dari upaya menjaga martabat keluarga dan dirinya sendiri.

"Saya harus punya catatan bahwa saya membela diri," tegas Dhani.

Lebih jauh, Dhani mengungkap alasan mengapa dirinya masih setia bersama Mulan Jameela sejak awal pernikahan mereka pada 2009 hingga sekarang. Menurutnya, pilihan itu didasari pada sosok Mulan yang dianggap sebagai istri yang taat dan setia.

"Mungkin pertanyaannya, kenapa dari 2009 sampai sekarang masih sama Mulan? Ya menurut saya Mulan istri yang solehah," tutup Ahmad Dhani.