Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |17:57 WIB
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang (Foto: IG Mulan)
A
A
A

JAKARTA Ahmad Dhani buka suara soal alasan membela Mulan Jameela sekarang, usai sekian lama bungkam di tengah sorotan publik. Lewat pernyataan yang disampaikan dalam podcast Curhat Bang bersama Denny Sumargo, Dhani menyebut langkahnya ini sebagai bentuk pembelaan diri sekaligus pengakuan terhadap sosok sang istri.

Sebelumnya, Ahmad Dhani diam karena Mulan dewasa. Ia meyakini Mulan bisa membela diri.

"Ya kan mba Mulan udah dewasa," ujar Ahmad Dhani, dikutip Jumat (11/7/2025).

Mulan Jameela Dukung Langkah Ahmad Dhani Ajak Twister Angel Jadi Staf Ahli di DPR
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang (Foto: IG Mulan)

Menurut pentolan Dewa 19 ini, Mulan adalah sosok perempuan yang kuat dan sabar menghadapi berbagai cobaan, termasuk hujatan publik yang selama ini ditujukan padanya. Dhani menyebut, bagi orang yang paham ilmu agama, digunjing atau digibahi oleh banyak orang justru bisa menjadi berkah tersendiri.

"Dan untuk orang yang berpendidikan, untuk orang yang mengerti, diomongi atau digibahi sama orang seluruh Indonesia itu rezeki luar biasa," ungkap Dhani. "Itu orang yang ngerti agama ya," lanjutnya.

Dhani juga menegaskan, Mulan Jameela justru mendapat banyak berkah karena berbagai kontroversi yang pernah terjadi di masa lalu. Ia menyebut saatnya kini untuk secara terbuka menunjukkan pembelaannya.

"Mulan mendapatkan berkah yang cukup banyak sebenarnya gara-gara itu," tuturnya. "Ada saatnya. Buktinya sekarang bela juga kan," sambung Dhani.

Ia menegaskan keputusannya untuk membela Mulan merupakan bagian dari upaya menjaga martabat keluarga dan dirinya sendiri.

"Saya harus punya catatan bahwa saya membela diri," tegas Dhani.

Lebih jauh, Dhani mengungkap alasan mengapa dirinya masih setia bersama Mulan Jameela sejak awal pernikahan mereka pada 2009 hingga sekarang. Menurutnya, pilihan itu didasari pada sosok Mulan yang dianggap sebagai istri yang taat dan setia.

"Mungkin pertanyaannya, kenapa dari 2009 sampai sekarang masih sama Mulan? Ya menurut saya Mulan istri yang solehah," tutup Ahmad Dhani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154528/lita_gading-G5is_large.jpg
Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154519/ahmad_dhani-4Biz_large.jpg
Ahmad Dhani Ancam Bongkar Bukti Perselingkuhan Maia Estianty Jika Masih Bahas Masa Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154504/ahmad_dhani-930W_large.jpg
Respons Keras Ahmad Dhani saat Al El Dul Protes Konten Ghibah dan Fitnah Maia Estianty
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement