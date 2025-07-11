Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri

Dilaporkan Ahmad Dhani, Lita Gading: Saya Masih di Luar Negeri (Foto: IG Lita Gading)

JAKARTA – Lita Gading resmi dilaporkan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya akibat unggahan konten yang disebut memicu perundungan terhadap putrinya, SA.

Ahmad Dhani melaporkan Lita Gading dengan dugaan pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak dan pencemaran nama baik. Namun saat dikonfirmasi, Lita memilih tak banyak bicara soal laporan tersebut.

"Maaf ya, tidak ada klarifikasi apapun. Saya masih di luar negeri, jadi tidak tahu persis apa yang dilaporkan," ujar Lita Gading melalui pesan singkat, Jumat (11/7/2025).

Ia mengaku belum mengetahui secara detail isi laporan yang dilayangkan oleh suami Mulan Jameela itu. Namun Lita memastikan akan memberikan keterangan ketika sudah kembali ke Tanah Air.

"Iya dong, nanti saya bicara kalau sudah di Indonesia," tambahnya singkat.

Di sisi lain, Lita justru menyampaikan harapan agar Ahmad Dhani bisa melakukan introspeksi diri terkait persoalan ini. Ia merasa sudah berusaha menyampaikan konten edukatif untuk meredam perundungan terhadap SA di media sosial.

“Semoga yang melaporkan saya dibukakan pintu hatinya agar bisa introspeksi diri,” tegas Lita Gading.

Sebagai informasi, laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading teregister dengan nomor perkara LP/4750/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal Kamis, 10 Juli 2025.