Limbad Ditahan Imigrasi Arab Saudi Diduga karena Gigi Taringnya, Netizen: Dikira Setan Kali Ya?

JAKARTA - Pengguna X (sebelumnya Twitter) dihebohkan dengan kabar pesulap Limbad yang ditahan petugas imigrasi Arab Saudi. Bahkan, penahanan itu disebut imbas dari penampilan sangar sang pesulap yang juga memiliki gigi bertaring panjang.

Kabar tersebut diungkap oleh akun @IndoPopBase melalui sebuah postingan foto Limbad serta ilustrasi area imigrasi.

Akun itu menjelaskan bahwa Limbad ditahan oleh petugas Bea Cukai Saudi di Jeddah.

"Limbad saat dihentikan oleh petugas Bea Cukai Saudi di Jeddah karena taring yang ditanamkan padanya," tulis akun tersebut dikutip Minggu (6/7/2025).

Akun itu juga menjelaskan singkat reaksi Limbad ketika ditahan. Kabarnya, pria kelahiran Tega, Jawa Tengah itu mengaku bahwa dirinya seorang artis ternama di Indonesia.