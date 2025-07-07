Full Action Special! Deretan Film Aksi, Petualangan, dan Fantasi Ada di GTV Big Movies!

Minggu ini, GTV Big Movies kembali menghadirkan deretan film blockbuster pilihan yang siap menemani malam kamu dengan aksi luar biasa, misi rahasia, hingga kisah legendaris yang bikin nggak bisa pindah channel, semua tayang setiap malam mulai tanggal 7 Juli hingga 13 Juli, mulai pukul 21.00 WIB hanya di GTV Big Movies!

Dibuka pada Senin, 7 Juli, dengan aksi seru dari Vin Diesel dan Donnie Yen dalam XXX: Return of Xander Cage. Kembalinya Xander dari pengasingan akan membawamu pada misi penyelamatan yang canggih dan berbahaya. Dilanjutkan film Heroes Return, kisah pasukan khusus Tiongkok yang harus menyelamatkan warga negaranya di tengah zona perang.

Hari Selasa, 8 Juli, giliran Jack Ryan: Shadow Recruit tayang. Dibintangi Chris Pine dan Kenneth Branagh, film ini mengisahkan agen CIA yang menyamar jadi analis keuangan dan harus menghentikan krisis ekonomi global. Kemudian saksikan Mulan Legend, aksi heroik Hua Mulan bersama tim tempurnya menyelamatkan putri kerajaan dari musuh yang ganas.

Rabu malam, 9 Juli, bersiaplah untuk aksi memukau Tom Cruise dalam Mission: Impossible Ghost Protocol. Setelah IMF dibubarkan, Ethan Hunt harus menyelesaikan misi berbahaya tanpa dukungan apa pun. Dan pada Kamis, 10 Juli, lanjutkan keseruan bersama Mission: Impossible Rogue Nation, ketika Ethan dan timnya menghadapi organisasi rahasia "The Syndicate" dalam perburuan global!

Akhir pekan? GTV Big Movies nggak libur !

Jumat, 11 Juli, Will Ferrell dan Mark Wahlberg siap bikin kamu ketawa di Daddy’s Home, lalu dilanjutkan dengan film militer klasik US SEAL yang penuh taktik dan aksi mendebarkan. Sabtu, 12 Juli, ada Playing with Fire yang cocok buat keluarga, dan dilanjutkan dengan US SEAL 2, aksi tim elite dalam misi penyelamatan internasional.