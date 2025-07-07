Demi Nafkahi Keluarga, Aldi Taher Buka Usaha Mie Ayam di Garasi Rumah

Pandemi COVID-19 menjadi masa sulit bagi banyak orang, termasuk bagi artis Aldi Taher. Di tengah lesunya dunia hiburan, Aldi mengambil langkah berani demi menafkahi keluarganya dengan membuka usaha kuliner.

Aldi mengungkapkan bahwa saat pandemi melanda, job syuting hingga panggilan menyanyi berhenti total akibat pembatasan aktivitas selama pandemi. Sehingga, sebagai seorang kepala rumah tangga, ia merasa bertanggung jawab untuk tetap mendapatkan pemasukan.

“Jadi waktu itu pas COVID, terus ya namanya kita kepala rumah tangga kan, seorang ayah, harus ada pemasukan,” kata Aldi dikutip dari kanal YouTube HAS Creative," Senin (7/7/2025).

“Karena syuting waktu itu belum jalan, stop jadinya. Nyanyi juga nggak ada (panggilannya),” sambungnya.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Aldi memutuskan untuk membuka usaha mie ayam rumahan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Usaha tersebut diberi nama Mie Ayam Aldi Taher, dan dijalankan dari garasi rumahnya.

“Gua bikin (usaha) mie itu ya di garasi rumah,” katanya.