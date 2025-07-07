Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Akui Pernah Nikah Siri dengan Dewi Perssik Sebelum Resmi ke KUA

Gabriella Dharma , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |20:03 WIB
Aldi Taher Akui Pernah Nikah Siri dengan Dewi Perssik Sebelum Resmi ke KUA
Aldi Taher
A
A
A

Aktor sekaligus penyanyi Aldi Taher mengungkap fakta mengejutkan seputar masa lalunya dengan penyanyi dangdut Dewi Perssik. 

Sebelum resmi bercerai 16 tahun lalu, Aldi Taher dan Dewi Perssik ternyata sempat menjalin kisah asmara yang diawali dengan pernikahan siri.

Namun tak lama berselang, keduanya memutuskan untuk membawa hubungan itu ke tahap yang lebih serius dengan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan tersebut ternyata juga berlangsung cukup lama, yakni lebih dari satu tahun.

“Kan awalnya (nikah) sirih, terus kita bawa ke KUA,” kata Aldi dikutip dari kanal YouTube HAS Creative," Senin (7/7/2025).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175310//erin_taulany-4t6B_large.jpg
Masih Jetlag, Erin Taulany Absen dari Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175302//andre_taulany-j1rE_large.jpg
Ternyata, Andre Taulany sudah Talak Istri sebelum Ajukan Cerai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175295//prilly_latuconsina-JKO5_large.jpg
Omara Esteghlal Terpesona dengan Rambut Pendek Prilly Latuconsina: You’re So Hot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175257//andre_taulany-W7vF_large.jpg
Andre Taulany Hadir di Sidang Cerai, Tegaskan Siap Berpisah dari Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175240//amanda_manopo_kenny_austin-bLzK_large.jpg
Heboh, Amanda Manopo dan Kenny Austin Diisukan Menikah 10 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225//azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement