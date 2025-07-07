Aldi Taher Akui Pernah Nikah Siri dengan Dewi Perssik Sebelum Resmi ke KUA

Aktor sekaligus penyanyi Aldi Taher mengungkap fakta mengejutkan seputar masa lalunya dengan penyanyi dangdut Dewi Perssik.

Sebelum resmi bercerai 16 tahun lalu, Aldi Taher dan Dewi Perssik ternyata sempat menjalin kisah asmara yang diawali dengan pernikahan siri.

Namun tak lama berselang, keduanya memutuskan untuk membawa hubungan itu ke tahap yang lebih serius dengan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan tersebut ternyata juga berlangsung cukup lama, yakni lebih dari satu tahun.

“Kan awalnya (nikah) sirih, terus kita bawa ke KUA,” kata Aldi dikutip dari kanal YouTube HAS Creative," Senin (7/7/2025).