HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irwan Mussry Puji Masakan Maia Estianty: Kamu Gak Ada Duanya 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |14:55 WIB
Irwan Mussry Puji Masakan Maia Estianty: Kamu Gak Ada Duanya 
Irwan Mussry dan Maia Estianty (Foto: Instagram)
JAKARTA - Irwan Mussry dan Maia Estianty kembali menunjukan keharmonisan rumah tangganya. Momen ini terjadi ketika kumpul bareng keluarga besar setelah Al Ghazali dan Alyssa Daguise menikah. 

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Irwan terlihat tengah menikmati sup daging bersama anggota keluarga yang lain. 

Dia pun terkejut ketika menikmati cita rasa masakan tersebut karena diakui sangat nikmat. Irwan bahkan tak tahu kalau menu itu merupakan masakan Maia Estianty. 

"Ini benar-benar enak, siapa yang buat ini?" ujar Irwan Mussry dikutip dari akun TikTok @_echellinaptr, Senin (7/7/2025).

"Aku," jawab Maia Estianty.

Telusuri berita celebrity lainnya
