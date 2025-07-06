Hari Terakhir FOMBEX 2025 Dimeriahkan KIKO & LOLA: Warna - Warni Liburan anak indonesia

TANGERANG — Rangkaian acara Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2025 resmi berakhir hari ini di ICE BSD City, Tangerang, dengan kehadiran KIKO dan LOLA yang kembali mencuri perhatian ribuan pengunjung di hari terakhir.

Selama empat hari berturut-turut sejak 3 Juli, Kobo Stage Hall 3A menjadi saksi meriahnya liburan sekolah yang penuh warna, hiburan, dan kebersamaan keluarga. Tidak hanya itu saja, di booth MNC ANIMATION & GAMES juga tersedia banyak merchandise KIKO yang bisa dibawa pulang dengan harga yang terjangkau, dan juga ada lucky draw gratis.

Kesempatan bertemu langsung dan berfoto dengan karakter animasi KIKO dan LOLA dari MNC Animation & Games menjadi magnet utama booth yang selalu ramai. Keceriaan terpancar dari wajah anak-anak yang antusias mengikuti berbagai aktivitas gratis seperti mewarnai karakter animasi, area bermain, games interaktif, hingga sesi meet n greet.

“Antusiasme luar biasa dari anak-anak dan orangtua menunjukkan bahwa karakter lokal seperti KIKO masih sangat dicintai. Kami senang bisa menjadi bagian dari kenangan indah keluarga selama FOMBEX 2025,” ujar Suhendra Wijaya, Head of Marcomm MNC Animation.

Di tengah semarak pameran, pengunjung juga diajak mengenal lebih dalam tentang serial animasi KIKO yang kini telah memasuki musim keempat. Dengan tayang di 64 negara dan diterjemahkan ke dalam empat bahasa, KIKO terus menyampaikan nilai-nilai persahabatan, keberanian, dan kekeluargaan. Di Indonesia, KIKO hadir setiap hari di:

* RCTI : pukul 08.00 WIB

* MNCTV: pukul 07.00 & 15.00 WIB

* GTV : Senin - Jum'at pukul 09.30 WIB

Menambah semangat kreativitas dan eksplorasi,GAMES+ dari Esports Star Indonesia turut menyemarakkan FOMBEX melalui Gamesplus Arcade. Booth ini menghadirkan game lokal yang mudah dimainkan dan cocok untuk segala usia. “Kami ingin dunia game jadi wadah positif bagi anak-anak dan keluarga. Dukungan terhadap karya anak bangsa harus terus diperkuat,” ujar Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI.