Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |17:00 WIB
Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+
Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Bagi penggemar film aksi klasik, nama John Rambo tentu sudah tidak asing lagi. Karakter ikonik yang diperankan oleh Sylvester Stallone kembali beraksi dalam film Rambo (2007), yang kini bisa kamu saksikan secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Film ini menyuguhkan aksi brutal, ledakan dahsyat, serta momen emosional yang membangkitkan kenangan akan kejayaan film aksi era 80-an dan 90-an.

Dalam Rambo (2007), John Rambo hidup menyendiri di pedalaman Thailand sebagai penangkap ular dan pengemudi perahu. Namun, hidupnya berubah ketika sekelompok misionaris Kristen meminta bantuannya untuk menyeberangi Sungai Salween menuju wilayah Burma yang tengah dilanda perang saudara.

Film Rambo
Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+ (Foto: Vision+)

Ketika para misionaris itu diculik oleh tentara Burma yang brutal, Rambo kembali ke medan tempur untuk menyelamatkan mereka, meskipun harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan mempertaruhkan nyawanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement