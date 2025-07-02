Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+

JAKARTA – Bagi penggemar film aksi klasik, nama John Rambo tentu sudah tidak asing lagi. Karakter ikonik yang diperankan oleh Sylvester Stallone kembali beraksi dalam film Rambo (2007), yang kini bisa kamu saksikan secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Film ini menyuguhkan aksi brutal, ledakan dahsyat, serta momen emosional yang membangkitkan kenangan akan kejayaan film aksi era 80-an dan 90-an.

Dalam Rambo (2007), John Rambo hidup menyendiri di pedalaman Thailand sebagai penangkap ular dan pengemudi perahu. Namun, hidupnya berubah ketika sekelompok misionaris Kristen meminta bantuannya untuk menyeberangi Sungai Salween menuju wilayah Burma yang tengah dilanda perang saudara.

Nostalgia Aksi Legendaris, Streaming Film Rambo di VISION+ (Foto: Vision+)

Ketika para misionaris itu diculik oleh tentara Burma yang brutal, Rambo kembali ke medan tempur untuk menyelamatkan mereka, meskipun harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan mempertaruhkan nyawanya.