Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 34

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 34 bercerita tentang Jaka yang tiba-tiba bertanya pada Kei tentang keberadaan Ladya. Hal itu membuat Kei curiga.

Diam-diam Jaka mengabari Agus tentang posisi Ladya. Ariana kemudian ke supermarket untuk membeli ring light namun di sana dia tidak sengaja bertemu Indar.

Indar kemudian menasehati Ariana untuk pintar mengurus rumah tangga. Ariana yang sudah habis kesabaran pun akhirnya meledak.

Reaksi Ariana itu membuat Indar membatin. Padahal, dia hanya menasihati Ariana karena khawatir perempuan itu disakiti.

Di rumah, Ariana masih merasa bersalah dan merasa hanya Dito yang bisa mengerti perasaannya. Sementara itu, Ladya ternyata hamil anak perempuan.