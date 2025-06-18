Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Misi Penyelamatan Presiden Dimulai, Streaming Olympus Has Fallen di VISION+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |17:36 WIB
Misi Penyelamatan Presiden Dimulai, Streaming Olympus Has Fallen di VISION+
Misi Penyelamatan Presiden Dimulai, Streaming Olympus Has Fallen di VISION+ (Foto: Ist)
JAKARTA – Pecinta film aksi wajib merapat! Film penuh ketegangan dan aksi spionase Olympus Has Fallen kini bisa disaksikan melalui layanan streaming VISION+. Streaming dengan klik di sini.

Dibintangi oleh Gerard Butler, Aaron Eckhart, dan Morgan Freeman, film ini menghadirkan cerita seru tentang penyelamatan Presiden Amerika dari serangan teroris brutal di Gedung Putih.

Disutradarai oleh Antoine Fuqua, Olympus Has Fallen pertama kali dirilis pada tahun 2013 dan langsung mencuri perhatian para penggemar film action-thriller. Film ini menandai awal dari trilogi populer yang kemudian dilanjutkan dengan London Has Fallen dan Angel Has Fallen.

Mike Banning (Gerard Butler) adalah mantan agen Secret Service yang terpaksa meninggalkan tugasnya karena sebuah tragedi. Namun, ketika sekelompok teroris menyerang dan berhasil menguasai Gedung Putih, Banning menjadi harapan terakhir bangsa.

Olympus Has Fallen
Misi Penyelamatan Presiden Dimulai, Streaming Olympus Has Fallen di VISION+ (Foto: Ist)

