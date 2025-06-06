Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 20

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati episode 20 bercerita tentang Kei yang menawarkan bantuan sebagai tim sukses Dito. Tawaran ini mengejutkan Dito dan Ariana yang curiga dengan niat Kei.

Namun Dito memutuskan untuk mempertimbangkan tawaran Kei tersebut. Sementara itu, Arif menawarkan Tanti untuk bekerja di rumahnya sebagai perawat sang ayah, Armand. Tawaran itu diterima Tanti dengan senang hati.

Sementara itu, Dewi berhasil menaklukkan Oscar di lapangan maupun di meja bisnis. Dewi mengingatkan Oscar bahwa ia tidak suka ada orang yang menyenggol keluarga Gani. Tanpa sengaja, Dito bertemu Kei di warung Makan.

Ketika sedang makan bersama, Kei sekali lagi menawarkan diri menjadi tim sukses Dito. Kali ini, pria itu tak kuasa menolaknya. Ariana datang ke rumah orangtuanya, berharap bisa membangkitkan kembali ingatan Armand.

Di rumah Armand, Ariana bertemu dengan Tanti. Mata Ariana berkaca-kaca melihat Armand. Dia ingin sekali memeluk sang ayah, namun Armand mengangkat tangannya mengisyaratkan Ariana untuk sungkem pada seperti orang asing. Hal itu membuat Ariana menangis.

Lalu apa yang akan dilakukan Ariana agar Sang Ayah kembali mengingatnya? Saksikan sinetron Tebaran Hati selengkapnya di RCTI, setiap hari, pukul 19.30 WIB.**

