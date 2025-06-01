Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Stephanie Poetri Resmi Menikah dengan Asher Novkov-Bloom di Los Angeles

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |18:05 WIB
Selamat, Stephanie Poetri Resmi Menikah dengan Asher Novkov-Bloom di Los Angeles
Selamat, Stephanie Poetri Resmi Menikah dengan Asher Novkov-Bloom di Los Angeles. (Foto: Instagram/@elainetantra)
LOS ANGELES - Penyanyi Stephanie Poetri resmi melepas masa lajangnya dengan menerima pinangan sang kekasih, Asher Novkov-Bloom. Pernikahan mereka digelar di Beverly Hills Courthouse, Los Angeles, Amerika Serikat. 

Kabar bahagia itu, diumumkan sendiri oleh putri bungsu Titi DJ tersebut lewat Instagram, pada Sabtu (1/6/2025). Dalam foto unggahannya, Stephanie tampil sederhana dalam balutan kebaya lace berwarna putih dan rok motif etnik.

Stephanie Poetri
Selamat, Stephanie Poetri Resmi Menikah dengan Asher Novkov-Bloom di Los Angeles. (Foto: Instagram/@elainetantra)

Pernikahan Stephanie Poetri dan Asher Novkov-Bloom turut dihadir dua kakak kembar sang penyanyi dan kayak laki-lakinya. Pada bagian lain, Titi DJ tampak tersenyum semringah di momen penting putrinya tersebut.

Marriage is pretty epic,” ujarnya sebagai caption unggahan tersebut dengan lagu (They Long To Be) Close To You dari Carpenters sebagai backsound.

Kabar pernikahan Stephanie Poetri tersebut mendapat ucapan selamat dari para penggemar dan beberapa rekan artis. Agatha Pricilla misalnya menuliskan, “Aaahhh, congrats Meni and husband. Happy for both of you.”

Stephanie Poetri
Selamat, Stephanie Poetri Resmi Menikah dengan Asher Novkov-Bloom di Los Angeles. (Foto: Instagram/@elainetantra)

Halaman:
1 2
