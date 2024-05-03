Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stephanie Poetri Bagikan Kabar Pertunangan dengan Kekasih Bule

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:35 WIB
Stephanie Poetri Bagikan Kabar Pertunangan dengan Kekasih Bule
Stephanie Poetri bagikan kabar pertunangan dengan kekasih bule (Foto: Instagram/stephaniepoetri)
JAKARTA - Stephanie Poetri datang dengan kabar bahagia. Putri dari diva Indonesia, Titi DJ ini mengabarkan bahwa ia baru saja bertunangan dengan sang kekasih bule.

Kabar tersebut dibagikan pelantun I Love You 3000 melalui akun Instagram pribadinya dengan cara yang sederhana. Bahkan, sama sekali tak terlihat momen dia mendapat kejutan apalagi pamer cincin pertunangan.

Meski sederhana, Stephanie dan kekasihnya yang bernama Asher terlihat begitu bahagia.

”We got engaged! the cats approve… I think?” tulis Stephanie Poetri pada Jumat (3/5/2024).

Rekan artis dan juga netizen pun ramai mengucapkan selamat atas pertunangan Stephanie dengan pria bule itu. Bahkan banyak yang tak percaya dengan kabar bahagia tersebut.

Stephanie Poetri

Stephanie Poetri bagikan kabar pertunangan dengan kekasih bule (Foto: Instagram/stephaniepoetri)


Halaman:
1 2
