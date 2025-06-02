Biodata dan Agama Stephanie Poetri, Anak Titi DJ yang Resmi Menikah di Amerika Serikat

Biodata dan Agama Stephanie Poetri, Anak Titi DJ yang Resmi Menikah di Amerika Serikat (Foto: IG Stephanie)

JAKARTA - Penyanyi sekaligus putri Titi Dj, Stephanie Poetri telah resmi menikah dengan kekasihnya, Asher Novkov-Bloom pada Sabtu (30/5/2025) di Los Angeles, Amerika Serikat. Titi DJ mengungkap pernikahan mereka menjadi momen bahagia untuk keluarganya.

Kabar pernikahan Stephanie Poetri tersebut mendapat ucapan selamat dari para penggemar dan beberapa rekan artis. Banyak pula warganet yang ikut syok sekaligus bahagia mendengar kabar tersebut.

Selain itu, Titi DJ juga mengungkap akan adanya pesta resepsi pernikahan di Indonesia yang dijadwalkan pada bulan Juli atau Agustus.

Perjalanan Karier Stephanie Poetri

Stephanie Poetry Dougherty lahir di Jakarta pada 20 Mei 2000. Wanita yang akrab disapa Meni ini merupakan Anak dari penyanyi kondang, Titi DJ dengan suami keduanya, yakni Andrew Hollis Dougharty.

Stephanie memiliki paras cantik dengan wajah blasteran Indonesia-Amerika Serikat. Kemunculan di publik pun membuat netizen terpesona dengan kecantikannya.

Mengikuti jejak sang ibunda, Stephanie kini berkarier sebagai penyanyi dan tergabung dalam perusahaan musik asal Amerika Serikat, 88 Rising yang juga menaungi musisi seperti Rich Brian hingga Niki Zevanya.

Meski kini berkarier di AS, perjalanan Stephanie Poetri di dunia tarik suara tidaklah mudah. Dirinya pernah mengikuti ajang pencarian bakat, Indonesian Idol Junior pada 2014. Kemudian pada tahun 2019, ia merilis sebuah single berjudul Appreciate.

Di tahun 2019, Stephanie Poetri merilis lagu I Love You 3000 yang terinspirasi dari film Iron Man. Lagu ini sukses menjadi lagu favorit generasi muda.

Saat ini, Stephanie Poetri memutuskan untuk tinggal dan berkarir di Amerika Serikat. Ia pun menikah dengan sang kekasih Asher Novkov-Bloom pada 30 Mei 2025 lalu.