Streaming Srimulat: Hil yang Mustahal, Nostalgia Komedi Legendaris di VISION+

JAKARTA – Masih ingat dengan kelucuan legendaris Srimulat yang pernah mewarnai layar kaca Indonesia? Kini, kisah perjuangan mereka diangkat ke layar lebar lewat film Srimulat: Hil yang Mustahal, yang bisa kamu saksikan secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Film ini tidak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga menghadirkan nostalgia sekaligus memperlihatkan perjalanan panjang Srimulat dari panggung daerah menuju ketenaran nasional.

Disutradarai oleh Fajar Nugros, film ini mengangkat kisah karier Srimulat—grup lawak legendaris asal Solo—yang dikenal dengan set komedi segar dan kreatif, hingga akhirnya sukses meraih popularitas serta sambutan hangat dari publik.

Srimulat mendapat kesempatan emas tampil di televisi nasional untuk pertama kalinya. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Tantangan budaya ibu kota dan kerasnya industri hiburan menjadi ujian besar yang harus dihadapi.

Diperkuat oleh deretan aktor muda seperti Bio One, Dimas Anggara, Ibnu Jamil, dan Indah Permatasari, film ini berhasil menghidupkan kembali semangat Srimulat. Tak hanya menghadirkan humor khas, film ini juga sarat pesan: komedi sejati lahir dari kejujuran dan keberanian menjadi diri sendiri.

Jangan lewatkan keseruan dan nostalgia bersama Srimulat hanya di VISION+.