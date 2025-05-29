Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Streaming Srimulat: Hil yang Mustahal, Nostalgia Komedi Legendaris di VISION+

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |18:01 WIB
Streaming Srimulat: Hil yang Mustahal, Nostalgia Komedi Legendaris di VISION+
Streaming Srimulat: Hil yang Mustahal, Nostalgia Komedi Legendaris di VISION+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Masih ingat dengan kelucuan legendaris Srimulat yang pernah mewarnai layar kaca Indonesia? Kini, kisah perjuangan mereka diangkat ke layar lebar lewat film Srimulat: Hil yang Mustahal, yang bisa kamu saksikan secara streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Film ini tidak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga menghadirkan nostalgia sekaligus memperlihatkan perjalanan panjang Srimulat dari panggung daerah menuju ketenaran nasional.

Disutradarai oleh Fajar Nugros, film ini mengangkat kisah karier Srimulat—grup lawak legendaris asal Solo—yang dikenal dengan set komedi segar dan kreatif, hingga akhirnya sukses meraih popularitas serta sambutan hangat dari publik.

Srimulat: Hil yang Mustahal
Streaming Srimulat: Hil yang Mustahal, Nostalgia Komedi Legendaris di VISION+

Srimulat mendapat kesempatan emas tampil di televisi nasional untuk pertama kalinya. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Tantangan budaya ibu kota dan kerasnya industri hiburan menjadi ujian besar yang harus dihadapi.

Diperkuat oleh deretan aktor muda seperti Bio One, Dimas Anggara, Ibnu Jamil, dan Indah Permatasari, film ini berhasil menghidupkan kembali semangat Srimulat. Tak hanya menghadirkan humor khas, film ini juga sarat pesan: komedi sejati lahir dari kejujuran dan keberanian menjadi diri sendiri.

Jangan lewatkan keseruan dan nostalgia bersama Srimulat hanya di VISION+. Saksikan sekarang juga! Langganan VISION+ mulai dari Rp35.000,-. Unduh aplikasi VISION+ di Playstore atau App Store.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement