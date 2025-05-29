Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 161

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arini memutuskan untuk bersantai sejenak dan pergi makan bersama Tamara, hair stylist barunya.

Suasana santai berubah mendadak menegangkan saat seorang pelayan nyaris menjatuhkan semangkuk sop panas ke arah Arini. Beruntung, Tamara sigap dan berhasil menyelamatkannya sebelum terjadi insiden.

Sementara itu, Lingga diam-diam menjalani pekerjaan sampingan sebagai stuntman demi menambah penghasilan. Kali ini, tantangan yang dihadapi Lingga tidak main-main. Ia harus mengendarai motor melewati lingkaran api—aksi ekstrem yang menguji keberanian sekaligus nyawanya.

Akankah Lingga berhasil melewati tantangan berbahaya itu tanpa cedera? Dan apakah keputusan nekatnya akan berdampak pada hubungan dengan orang-orang terdekat?

Saksikan Layar Drama Indonesia "Mencintaimu Sekali Lagi" setiap hari pukul 20.30 WIB hanya di RCTI

