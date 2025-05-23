Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Amazing Entertainment Ajak Kamu Susuri Serunya Pelabuhan Ratu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |19:02 WIB
GTV Amazing Entertainment Ajak Kamu Susuri Serunya Pelabuhan Ratu
GTV Amazing Entertainment Ajak Kamu Susuri Serunya Pelabuhan Ratu (Foto: GTV)
JAKARTA - Akhir pekan ini, saatnya lepas penat dan jelajahi keindahan alam di selatan Pulau Jawa bareng +62 FOMO (Food and Moving)! Program seru dari GTV Amazing Entertainment ini akan mengajak kamu menjelajahi sisi lain dari Tanjung Lesung, Pelabuhan Ratu, pada Sabtu, 24 Mei 2025, pukul 19.00 WIB, hanya di GTV.

Dipandu oleh Amelya, petualangan dimulai dengan memacu adrenalin di atas banana boat dan jetski, langsung di birunya laut Pelabuhan Ratu. Deretan aktivitas water sport yang seru menjadikan tempat ini destinasi wajib buat kamu yang ingin menghilangkan jenuh dan mengisi ulang semangat.

Tidak hanya itu, Amelya juga akan menjajal aktivitas khas nelayan, mulai dari menjaring rajungan, mencari kerang tritip, hingga menombak ikan secara tradisional bersama para nelayan lokal. Petualangan ini bukan cuma seru, tapi juga membuka mata tentang cara hidup dan budaya masyarakat pesisir.

Setelah hasil laut terkumpul, Amelya langsung memasaknya di atas kapal. Kamu akan menyaksikan proses memasak rajungan dan kerang segar sambil menikmati suasana laut yang damai, ditemani suara ombak yang menenangkan. Momen ini bukan hanya lezat, tapi juga sarat pengalaman berharga.

Jangan lewatkan serunya eksplorasi Pantai Tanjung Lesung di Pelabuhan Ratu hanya di +62 FOMO, Sabtu, 24 Mei 2025 pukul 19.00 WIB, eksklusif di GTV Amazing Entertainment!

Telusuri berita celebrity lainnya
