HOME CELEBRITY MOVIE

Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |07:01 WIB
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep <i>Comeback</i>
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback (Foto: Ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Film The Devil Wears Prada akan kembali hadir di layar lebar. Sekuel dari film komedi ikonik rilisan 2006 ini resmi diumumkan dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 1 Mei 2026. Disney, yang memegang proyek ini, telah mengonfirmasi tanggal rilis tersebut dan membuat penggemar semakin antusias menanti kelanjutan kisah dari dunia fesyen penuh drama ini.

Dilansir Variety, kabar tentang keterlibatan kembali Meryl Streep dan Emily Blunt sudah terdengar sejak tahun lalu, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai jajaran pemain yang akan tampil di sekuelnya. Stanley Tucci, yang memerankan editor mode bernama Nigel dalam film pertama, baru-baru ini mengungkap sedikit informasi saat diwawancarai Variety.

The Devil Wears Prada
Sekuel The Devil Wears Prada Resmi Digarap, Meryl Streep Comeback

"Aku tahu mereka sedang mengerjakannya. Kalau benar jadi, aku akan sangat senang. Tapi aku tidak bisa kasih bocoran apa pun. Bisa-bisa aku dipenjara aktor!" ujarnya.

The Devil Wears Prada diangkat dari novel laris karya Lauren Weisberger yang terbit pada 2003. Cerita ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya sebagai asisten editor majalah legendaris Vogue, Anna Wintour. Dalam film, Meryl Streep tampil mengesankan sebagai Miranda Priestly, editor-in-chief majalah fiksi Runway yang kejam namun sangat berpengaruh.

Anne Hathaway memerankan Andrea Sachs, lulusan jurnalistik yang mendapat pekerjaan impian sebagai asisten pribadi Miranda—pekerjaan yang dikatakan sebagai “pekerjaan yang akan dibunuh oleh sejuta gadis.” Namun tantangan utama Andy adalah: ia datang ke kantor mode terkemuka dengan koper berisi kliping tulisan bagus, tapi tanpa gaya dan selera fesyen.

Emily Blunt memerankan Emily, asisten pertama Miranda yang sibuk dan tegas, sementara Stanley Tucci hadir sebagai Nigel, editor senior yang membimbing Andy dan memperkenalkannya pada dunia glamor lemari fesyen Runway—tempat di mana sepatu bot Chanel kulit jadi simbol kekuasaan.

 

