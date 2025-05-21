Makam Ibrahim Sjarief Assegaf Diguyur Hujan Deras, Quraish Shihab: Ini Rahmat Tuhan

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman Ibrahim Sjarief Assegaf, suami Najwa Shihab, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Sejak pagi, hujan deras mengguyur kawasan pemakaman, tepat saat iring-iringan jenazah tiba dari rumah duka.

Cendekiawan muslim terkemuka sekaligus ayah mertua almarhum, Quraish Shihab, turut hadir mendampingi keluarga. Ia datang dengan langkah perlahan, ditemani cucunya, Izzat, yang memayungi sang kakek sepanjang prosesi.

Meski kehilangan menantu tercinta, Quraish Shihab tetap terlihat tenang dan penuh keikhlasan. Di hadapan awak media, ia menuturkan bahwa hujan deras yang mengguyur pemakaman adalah pertanda kasih sayang dari Allah.

“Bagi saya, ini adalah tanda rahmat Tuhan. Dalam Alquran disebutkan, jika langit tidak menangis atas orang-orang durhaka, artinya tidak turun hujan. Jadi, kalau hujan turun saat pemakaman, itu tandanya Allah ridho dan mencintai hamba-Nya,” ujar Quraish dengan suara lembut.

Ia juga menyinggung ketegaran putrinya, Najwa Shihab, dalam menghadapi kepergian sang suami. Menurut Quraish, Najwa ikhlas dan menyerahkan semua kepada kehendak Tuhan.

“Najwa pasrah, legawa. Hati tentu sedih, mata berlinang, tapi tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya selain apa yang diridhai Allah,” ucapnya.

Quraish Shihab menilai almarhum sebagai sosok menantu yang baik. Hal itu tampak dari banyaknya pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. “Dia orang baik. Kalau bukan orang baik, nggak mungkin sebanyak ini orang datang,” katanya.