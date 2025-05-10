Sinopsis Film Hitmans Wifes Bodyguard, Serangan Teror di Eropa

JAKARTA - Sinopsis film Hitman's Wife's Bodyguard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hitman's Wife's Bodyguard merupakan film aksi komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2021. Disutradarai Patrick Hughes dan ditulis oleh Tom O'Connor bersama Brandon serta Phillip Murphy, film ini menjadi sekuel dari The Hitman's Bodyguard yang tayang pada 2017.

Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, dan Richard E. Grant kembali memerankan karakter mereka, dengan tambahan pemain baru seperti Frank Grillo, Antonio Banderas, dan Morgan Freeman.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 26% berdasarkan 193 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Hitmans Wifes Bodyguard

Sinopsis Film Hitmans Wifes Bodyguard

Dalam film ini, Michael Bryce (Ryan Reynolds) yang sedang diskors dari profesinya sebagai pengawal pribadi, terpaksa kembali terjun ke lapangan. Ia harus membantu Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) dan sang istri Sonia (Salma Hayek) menghentikan aksi teror yang direncanakan oleh Aristotle Papadopoulos (Antonio Banderas), miliarder gila asal Yunani yang ingin menghancurkan sistem infrastruktur Eropa.

Setelah gagal melindungi klien penting, Bryce memutuskan mengambil cuti dan berlibur ke Capri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama karena Sonia Kincaid muncul secara tiba-tiba, membawa kabar bahwa Darius diculik oleh mafia. Sonia memaksa Bryce membantu menyelamatkan suaminya. Ia juga mengungkap keinginan mereka untuk memiliki anak, meski hingga kini belum berhasil.

Rencana Teror dan Aksi Penyelamatan Gila

Sementara itu, Interpol sedang menyelidiki ledakan besar yang melumpuhkan Zagreb. Tersangka utamanya adalah Aristotle Papadopoulos yang ingin membalas sanksi Uni Eropa terhadap Yunani. Darius akhirnya berhasil diselamatkan dari tangan mafia oleh Bryce dan Sonia. Namun, aksi mereka justru membunuh informan Interpol yang sedang mengincar data penting milik Aristotle.

Agen Interpol Bobby O'Neil kemudian memaksa trio ini menyusup ke pesta di Portofino untuk mendapatkan koordinat lokasi serangan siber. Mereka berhasil menyusup dan membawa koper berisi data, namun Sonia dipasangi borgol yang bisa meledak jika koper tersebut hilang. Saat identitas Bryce terbongkar, terjadi baku tembak dan pengejaran, namun mereka berhasil kabur.

Di Florence, mereka mengetahui bahwa Aristotle sendiri adalah pembeli data itu. Setelah aksi kejar-kejaran, Bryce memilih mundur dan menyerah, namun akhirnya berubah pikiran dan membawa mereka ke Tuscany untuk bertemu ayah tirinya, Bryce Senior (Morgan Freeman), seorang mantan bodyguard legendaris.