Ruben Onsu Hadirkan Humor di Panggung Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan MNCTV

JAKARTA - Gaya khas Ruben Onsu yang lucu, santai, dan penuh canda semakin menjadi daya tarik utama Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan yang tayang di MNCTV, setiap Kamis pukul 21.30 WIB.

Sebagai host, Ruben tidak hanya memandu acara, namun juga menghidupkan suasana dengan curhatan ringan, celetukan jenaka, serta cerita-cerita lucu yang membuat pemirsa merasa dekat.

Dalam setiap episode, Ruben Onsu menyelipkan humor segar yang sukses memecah ketegangan di atas panggung. Salah satunya saat ia bertanya santai kepada peserta, “Udah pernah menikah sampe berapa lama?”

Atau ketika ia berbicara tentang sosok ibu yang begitu penting dalam hidupnya. Ia pun kerap menambahkan komentar spontan tentang kehidupan pernikahannya di masa lalu, seperti ‘Target mah terserah dia, yang penting kita bahagia.’

Kelucuan Ruben Onsu mampu membuat peserta yang awalnya gugup menjadi lebih rileks dengan melemparkan berbagai guyonan. Atau, ketika peserta mengalami kesulitan saat bernyanyi dengan Wika Salim, dia dengan sigap mencairkan suasana.