HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Hanya Ekspresi, Ini Cara Metta Karuna Bangun Channel YouTube dari Nol

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |21:30 WIB
Tak Hanya Ekspresi, Ini Cara Metta Karuna Bangun Channel YouTube dari Nol
Tak Hanya Ekspresi, Ini Cara Metta Karuna Bangun Channel dari Nol. (Foto: YouTube/@_mettakaruna)
JAKARTA - Metta Karuna mengungkapkan ceritanya membangun channel YouTube hingga bisa ditonton ribuan hingga jutaan kali. Capaian itu membuat dia menjadi salah satu content creator yang patut diperhitungkan di dalam negeri.

Menurut Metta, membangun channel YouTube yang fokus pada video reaction dari nol bukanlah hal mudah. “Yang paling penting adalah konsistensi dan persistensi,” ujar sang creator.

Metta Karuna yakin, tanpa kedua hal itu sulit untuk membangun basis penonton yang loyal. Untuk menjaga semangat dan ide, Metta punya caranya sendiri. Biasanya sebelum membuat konten, dia sering memanifestasi dan mengingat-ingat pencapaiannya. 

“Tapi kalau lagi enggak mood, nonton video lucu bisa jadi penyemangat,” ungkapnya menambahkan.

Metta Karuna
Tak Hanya Ekspresi, Ini Cara Metta Karuna Bangun Channel dari Nol. (Foto: YouTube/@_mettakaruna)

Metta juga menyoroti kesalahan yang sering dilakukannya sebagai creator pemula. Terlalu berorientasi pada monetisasi, menurutnya, bisa menghambat kreativitas dan keaslian konten. 

