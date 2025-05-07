Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaya Reaksi Metta Karuna Anti-Mainstream, Bikin Ketagihan Nonton

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |18:25 WIB
Gaya Reaksi Metta Karuna Anti-Mainstream, Bikin Ketagihan Nonton
Gaya Reaksi Metta Karuna Anti-Mainstream, Bikin Ketagihan Nonton. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Content creator Metta Karuna menghadirkan konten tentang reaksi jujur terhadap berbagai konten unik yang sedang viral di media sosial. Gaya reaksinya yang khas membuat para penonton betah berlama-lama menonton. 

Tak heran, konten-kontennya kerap mendulang viewer yang tinggi. Salah satu kekuatan Metta Karuna terletak pada ekspresi wajahnya yang begitu kuat dan menggugah. “Penonton biasanya suka saat aku speechless sambil melotot,” ujar Metta. 

Gaya bereaksinya yang kaget ini justru menjadi ciri khas yang membedakannya dari kreator lain. “Ekspresi unik aku itu memang lebih ke ekspresi bengong dan kaget. Ternyata, ekspresiku seperti itu yang mereka tunggu,” ujar Metta.

Metta menjelaskan, agar reaksi tetap natural adalah bagian penting dari proses kreatifnya. Dia menjelaskan, tidak pernah menonton video sebelum syuting digelar agar semua reaksi terekam secara spontan dan asli. 

“Aku belajar komunikasi non-verbal, jadi tetap ada kontrol agar ekspresinya pas dan tidak berlebihan. Semua dilakukan tanpa naskah dan tanpa latihan di depan cermin,” ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
