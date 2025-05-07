Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanpa Kolaborasi, Konten Metta Karuna Tetap Dilirik Penonton Dunia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:05 WIB
Tanpa Kolaborasi, Konten Metta Karuna Tetap Dilirik Penonton Dunia
Tanpa Kolaborasi, Konten Metta Karuna Tetap Dilirik Penonton Dunia. (Foto: YouTube/@_mettakaruna)
A
A
A

JAKARTA - Konten-konten unik Metta Karuna tak hanya disukai penonton lokal. Berbagai video reaction miliknya, ternyata mulai dilirik oleh penonton internasional. Apa yang membuat kontennya dilirik penonton luar?

Menurut Metta, salah satu alasan kontennya menarik perhatian penonton luar adalah karena kemampuannya menyampaikan informasi yang mungkin belum banyak diketahui publik. 

Metta Karuna
Tanpa Kolaborasi, Konten Metta Karuna Tetap Dilirik Penonton Dunia. (Foto: YouTube/@_mettakaruna)

Hal ini membuat kontennya memiliki daya tarik global, meski Metta Karuna mengaku jarang menyisipkan terjemahan atau penyesuaian bahasa dalam kontennya. Ekspresi dalam menyampaikan cerita diakuinya lebih kuat dan melampaui batas bahasa.

Meski belum pernah menerima tawaran kolaborasi atau undangan dari creator luar negeri, Metta tetap bersemangat untuk memperluas jangkauannya. Karena itu, dia tengah giat belajar bahasa asing untuk memperluas jangkauan penontonnya. 

Interaksi dengan penonton mancanegara lewat kolom komentar menjadi bagian menarik dari perjalanannya sebagai content creator. Karena itu, jangan lewatkan kontennya dengan mengikuti channel YouTube @_MettaKaruna.**

(SIS)

