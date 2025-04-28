Advertisement
Juicy Luicy hingga Mirabeth Sonia Meriahkan Indonesian Idol Season XIII Top 4

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |09:04 WIB
Juicy Luicy hingga Mirabeth Sonia Meriahkan Indonesian Idol Season XIII Top 4
Juicy Luicy hingga Mirabeth Sonia Meriahkan Indonesian Idol Season XIII Top 4 (Foto: IG Indonesian Idol)
JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII memasuki babak Spektakuler Show 11 yang akan menjadi panggung empat besar finalis atau Top 4. Panggung ini juga akan dimeriahkan oleh Juicy Luicy serta Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede sebagai Special Performance.

Top 4 Indonesian Idol Season XIII yang akan bertarung di Spekta 11 adalah Shabrina, Fajar Noor, Mesa Hira, dan Vanessa Zee. Mereka akan membawakan lagu daerah masing-masing dalam penampilan solonya.

Menariknya, mereka juga akan berkolaborasi dengan Juicy Luicy dengan membawakan deretan lagu galau dari band tersebut. Ini akan menjadi tontonan menarik karena lagu Juicy Luicy yang sudah melekat dengan nada aslinya akan dibuat berbeda dengan karakter masing-masing peserta Top 4.

Untuk pemilihan lagu, Fajar Noor memilih 'Tanpa Tergesa' saat berduet dengan Juicy Luicy. Sementara Mesa Hira menentukan lagi 'Sayangnya' untuk berkolaborasi dengan grup band asal Bandung tersebut.

